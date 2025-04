Blumen auf Beton: Der Picasso mit dem Zweirad

Natürlich nur metaphorisch. Doch das, was Erich Schaber seit 1992 als Aktionskünstler macht, war wohl nie modernen und zeitgemäßer als genau jetzt: Er malt, nein, er zaubert mit seinem Rad Blumen auf den Asphalt – und zugleich ein Lächeln in die Gesichter der entzückten Zuschauer. Am Wochenende beim Argus-Bike-Festival auf dem Wiener Rathausplatz bekommt der gebürtige Oberösterreicher daher eine große Bühne vor Tausenden Zuschauern. Zumal er laut Veranstalter der Einzige weltweit ist, der diese Technik beherrscht.

Man muss wirklich gesehen haben, was Schaber mit seinem speziell angefertigten Kunstrad da vollführt, um den selbst kreierten Terminus „Fahrradgrafik“ fassen zu können: Zunächst fährt er durch eine (künstliche) Wasserlacke, um die Radmäntel vollständig zu benetzen – ehe er nur mit dem Hinterrad (also per Wheelie) den Stängel der Blume auf den Asphalt bannt. Dann klatscht er mit dem Vorderrad auf den Boden, damit sich so die Staubgefäße bilden; danach zirkelt er behände Blütenblatt um Blütenblatt aufs Parkett – ehe nach wenigen Sekunden die Blume schon fertig ist. „Und dann muss ich neu auftanken und kann mit der nächsten Blume beginnen. So entstehen dann ganze Sträuße“, sagt Schaber.

© Erich Schaber Wasserblume auf Beton.

© Erich Schaber Radspuren auf Leinwand mit farblicher Nachbearbeitung.

Sein liebster Trainingsort in Wien ist der Karlsplatz, etwas abseits des Rummels beim großen Brunnen. Legt Schaber dort mit seinem violetten Overall („Weil violett in der Natur am seltensten vorkommt“) los, tauchen bei Jung wie Alt nicht nur die Smartphones blitzartig auf, sondern die immergleichen drei Kardinalfragen: Wie alt sind Sie? Wie lange machen Sie das schon? Wie kommt man auf diese Idee? Faszinosum Radartisten Und genau das, will nun auch der KURIER wissen. Der auf der Wieden und in Krems lebende Ex-Lehrer und vielseitig aktive Künstler ist 79. „,Respekt!‘, sagen dann alle Zuschauer, wenn ich ihnen das mitteile.“ Erstmals aktiv war er im öffentlichen Raum vor 33 Jahren, nachdem er schon als 9-Jähriger von den Radartisten auf dem Rieder Volksfest fasziniert war. „Irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich mit dem Rad als Künstler Spuren hinterlassen kann.“ Und Blumen boten sich nicht nur wegen der Geometrie des Rades, sondern auch ob der Message an. „Die zentrale Botschaft ist natürlich: Blumen statt Beton“, sagt Schaber. Erstere seien zudem ein universelles Symbol, auf das der Mensch sofort anspringe: „Die Blume steht da, es lacht die Seele.“

Argus-Bike-Festival, Wien-Rathausplatz Programm: Täglich von 9-18 Uhr Auftritte von Erich Schaber: Samstag, 13 und 15.30 Uhr Sonntag, 15.30 Uhr Dauer: jeweils 30 Minuten Infos: https://www.bikefestival.at http://www.schaber.at