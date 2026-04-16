Vom Schrebergarten nach Schönbrunn: 30 Jahre altes Beulenkrokodil nun in Wien

Über 2,3 Meter Länge und knapp 70 spitze Zähne: Die Eckdaten des neuesten Bewohners des Tiergarten Schönbrunn sind beeindruckend. Ein 30 Jahre altes Beulenkrokodil-Männchen ist in das Terrarienhaus eingezogen. Im Vorjahr sorgte das Tier deutschlandweit für Schlagzeilen. „Das Krokodil wurde zehn Jahre lang privat in einem Schrebergarten in Thüringen gehalten. Als die Besitzer die Haltungsbedingungen nicht mehr erfüllen konnten, wurde es von den Behörden beschlagnahmt“, erklärt Dr. Markus Baur, Leiter der Auffangstation für Reptilien in München.

Mehrere tausend Tiere werden hier jedes Jahr aufgenommen, medizinisch versorgt und weitervermittelt. „Wir sind unglaublich froh, dass wir für das Tier im Tiergarten Schönbrunn einen Platz gefunden haben, wo es artgerecht leben kann und große Expertise in der Pflege dieser Reptilien besteht.“ Männchen trifft auf Weibchen In Schönbrunn erwartete das Beulenkrokodil-Männchen auch ein passendes Weibchen. Nachdem im September des Vorjahres das alte Männchen verstorben war, ist der Tiergarten froh, wieder ein Pärchen halten zu können.

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„Beulenkrokodile sind nur in wenigen zoologischen Gärten zu finden. Für den Fortbestand der Zoopopulation ist dieses Paar genetisch besonders wertvoll“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. In der Natur vor 40 Jahren ausgerottet - jetzt wieder ausgewildert Welche Bedeutung der Aufbau von Reservepopulationen hat, zeigt die Geschichte der Beulenkrokodile. „Wegen ihres Leders wurden die Beulenkrokodile in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet – im Süden Mexikos, in Guatemala und Belize – vor 40 Jahren fast ausgerottet. Der Zoo Atlanta und weitere Institute züchteten viele Tiere und wilderten sie erfolgreich aus, sodass die Art heute nicht mehr als gefährdet gilt.“

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