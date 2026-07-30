Passantinnen in Wien von Betrunkenem vulgär belästigt

Betrunken und nach dem Konsum von Cannabis hat ein 26-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag zwei Frauen am Hammerlingplatz in Wien-Josefstadt vulgär belästigt.

Ein Zeuge unterstützte die Passantinnen und wurde von dem Österreicher mit einem Messer bedroht. Der junge Mann wurde in der Nähe von Polizisten angehalten, wobei einer der Beamten bei einem kurzen Fluchtversuch des Verdächtigen verletzt wurde.