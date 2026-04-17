Beeinträchtigter Lenker flüchtete in Wien und wollte nicht aussteigen

Der Vorfall geschah in den frühen Morgenstunden, als Beamte der Polizeiinspektion Albert-Schweitzer-Gasse in Wien-Penzing den Mann in seinem geparkten Auto im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus kontrollieren wollten. Der Lenker fuhr jedoch los, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Das Fahrzeug wurde schließlich im Bereich der Schönbrunner Straße in Meidling durch weitere Kräfte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus und der Landesverkehrsabteilung Wien angehalten.

Alkomat und Amtsarzt verweigert

Der Lenker war laut Polizeisprecher Markus Dittrich unkooperativ, öffnete das Seitenfenster nur wenige Zentimeter und händigte den Zulassungsschein und einen Not-Pass aus. Außerdem filmte er die Amtshandlung mit seinem Handy. Es stellte sich heraus, dass dem Mann die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Da er offenbar durch Alkohol oder Suchtmittel beeinträchtigt war, wurde er zu einem Alkomattest sowie zu einer Untersuchung durch einen Amtsarzt aufgefordert. Beides verweigerte der 34-Jährige.