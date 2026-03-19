Nach Platzsturm beim Wiener Derby: Erste Urteile sind da

Im Prozess gegen die krawallösen Platzstürmer beim Wiener Derby im September 2024 wurden am Nachmittag die Urteile gefällt. Zwei Verfahren sind zuvor am Vormittag ausgeschieden worden. Der damalige Rapid-Trainer soll nämlich als Zeuge geladen werden.

Von den ursprünglich 22 Angeklagten verblieben nun sechs im Hauptverfahren. Dreizehn Männer waren an den ersten beiden Prozesstagen mit Diversionen bedacht worden, ein Verfahren war ebenfalls ausgeschieden worden.

Im Schlussplädoyer betonten die Verteidigerinnen und Verteidiger der sechs Männer, dass diese aus dem Vorfall gelernt hätten. Mehrere der Angeklagten erklärten sich bereit, ein Anti-Gewalt-Training zu absolvieren, einer hat bereits freiwillig an einem teilgenommen. Sein Verteidiger wies darauf hin, dass sein Mandant jemanden zwar mit einem Eimer getroffen hat, aber niemanden verletzt habe. Fünffach vorbestraft Der 30-Jährige habe danach "erkannt, dass es so nicht weitergeht", fügte der Verteidiger hinzu. "Es tut mir leid, ich bin gerade am besten Weg in meinem Leben und hoffe, Sie sehen das", wandte sich der fünffach Vorbestrafte an die Richterin. "Geben wir ihm noch eine Chance, dass er sein Leben endlich in den Griff kriegt", appellierte auch der Verteidiger eines Platzstürmers mit drei Vorstrafen - allesamt wegen Körperverletzungen. Das Problem sei jedoch nicht dessen Gewaltpotenzial, so der Anwalt. "Das Problem war des B`soffn sein", schloss er und bat ebenfalls um ein mildes Urteil.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kleinrath Josef 22 Angeklagte nach Wiener Derby, 8 kamen am ersten Verhandlungstag mit Diversion davon.

Damaliger Rapid-Trainer als Zeuge beantragt Zuvor waren am Vormittag Videoaufnahmen der Stadionkameras gesichtet. Zu sehen waren die gewaltsamen Ausschreitungen zwischen den Rapidlern und Austrianern auf dem Spielfeld des Allianz Stadions, von denen sich nun einige die Anklagebank teilen. Fans der beiden Lager zündeten pyrotechnische Gegenstände und gingen aufeinander bzw. auf Polizisten los. Es gab mehrere teilweise schwer Verletzte. Die Sichtung der Aufnahmen sollte klären, inwieweit die Angeklagten daran beteiligt waren. "Er ist hier sehr gut in der Menge zu erkennen", gab die Richterin über den Viertangeklagten zu Protokoll. "Aber nicht ganz vorne", schob Verteidigerin Pia Kern ein. Sie beantragte den damaligen Rapid-Trainer Robert Klauß sowie dessen Co-Trainer Stefan Kulovits als Entlastungszeugen zu laden. Polizisten verletzt Staatsanwältin Kristina Kamauf hatte beim Prozessauftakt am Montag von einem "quasi kriegsähnlichen Zustand" gesprochen. Eine Polizeibeamtin erlitt Verbrennungen, ein männlicher Kollege einen vorübergehenden Hörverlust sowie einen Tinnitus am linken Ohr. Bei einem weiteren Polizisten kam es zu Absplitterungen an den Zähnen, als dessen Zahnspange aus dem Mund gerissen wurde. Ein Fan landete mit einem Bruch des linken Kieferhöhlenbodens, einem Bruch der linken Augenhöhle, einem Bruch des linken Jochbeins und einer Nasenbeinfraktur im Spital. Kamauf legt den Angeklagten unter anderem schwere gemeinschaftliche Gewalt (§ 274 StGB), aber auch Widerstand gegen die Staatsgewalt (§ 269 StGB) zur Last.