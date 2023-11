Beamter verletzt: Polizeiauto und ein Rettungswagen kollidierten in Wien

Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen des Sozialen Medizinischen Dienstes sind am Freitagabend in Wien-Rudolfsheim-F├╝nfhaus zusammengesto├čen. Dabei wurde der Polizist am Steuer des Wagens schwer verletzt, die Berufsrettung brachte ihn in ein Krankenhaus. Drei Insassen des Rettungsfahrzeugs wurden leicht verletzt und ebenfalls in ein Spital gebracht, so Polizeisprecher Mattias Schuster am Samstag in einer Aussendung.

