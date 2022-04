Bau des Stadtviertels "Neues Landgut" soll 2027 abgeschlossen sein

Auch die südlich des Areals verlaufende Landgutgasse wird ab Herbst umgestaltet. Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung einer sicheren Infrastruktur für Fußgänger und Radfahrer. Der neu geschaffene Zweirichtungs-Radweg in der Laxenburger Straße mündet nahtlos in die Landgutgasse ein und verläuft in dieser, auf einer Breite von drei Metern, auf der rechten Seite bis zur Kreuzung Leebgasse. Bisher gab es in diesem Abschnitt lediglich Mehrzweckstreifen in beide Fahrtrichtungen.

Columbusplatz wird angebunden

Parallel zur inneren Erschließung des Neuen Landguts steht auch die Anbindung des neuen Stadtviertels an den Columbusplatz und die Favoritenstraße auf dem Plan. Zukünftig wird der Columbusplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite „verlängert“. Der neue Platz wird einer der wichtigsten Zugänge ins Neue Landgut sein.