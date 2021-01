Bankangestellter in Wiener City mit Taschenmesser bedroht

Ein 62-jähriger Mann soll Donnerstagmittag mit einem 37-jährigen Bankangestellten in einer Filiale in der Inneren Stadt in Streit geraten sein. Der Angestellte soll den Mann aufgefordert haben, die Bank zu verlassen, woraufhin dieser ein Taschenmesser gezückt und sein Gegenüber damit bedroht haben soll.

Die alarmierte Polizei nahm den 62-jährigen Slowaken vorläufig fest und stellte das Taschenmesser sicher. Nach der Einvernahme wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

