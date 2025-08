Mutter starb bei Autounfall: Bedingte Haft für Tochter

Eine 55-jährige Frau ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen fahrlässiger Tötung zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt worden, weil sie im Sommerurlaub 2023 in Montenegro einen Verkehrsunfall verschuldet hatte, bei dem ihre Mutter und deren Lebensgefährte ums Leben kamen.

Die Angeklagte war am helllichten Tag auf einer Landstraße auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Mercedes Sprinter kollidiert.