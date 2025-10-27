Ausborgen statt kaufen: Fünf neue Leihläden für Wien

Wie eine Bibliothek, aber für alles außer Bücher. So könnte man das Konzept der Leihläden der Wiener Gebietsbetreuung (GB*) umschreiben. So spart man einerseits Geld und Platz und schont gleichzeitig Ressourcen. Besonders Menschen aus einkommensschwachen Haushalten profitieren davon: Sie können Alltagsgegenstände nutzen, die man nicht täglich braucht – und für die oft das Geld fehlt. Denn wie oft braucht man im Leben wirklich einen Fliesenschneider, einen Glühweinwärmer oder ein großes Campingzelt samt Heurigengarnitur? All das bekommt man ab sofort in einem der sechs Leihläden der Stadt, und das kostenlos.

Gelebte Solidarität Begonnen hat alles vor ziemlich genau einem Jahr als Pilotprojekt mit dem Leihladen am Max-Winter-Platz im 2. Bezirk. Das Angebot wurde damals vom Gebietsbetreuungsteam gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Grätzls in einem Ideenworkshop entwickelt. Nun geht das Projekt mit fünf weiteren Standorten in Serie. „In den Leihläden zeigt sich, was Wien ausmacht: gelebte Solidarität, Nachhaltigkeit und Nachbarschaft. Hier wird geteilt, was nicht täglich gebraucht wird. Das entlastet Umwelt und Geldbörse gleichermaßen und stärkt die Gemeinschaft im Stadtteil“, sagt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (SPÖ).