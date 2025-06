Aus Wiener Donaukanal geretteter Vierjähriger im Krisenzentrum

Der vierjährige Bub, der vergangene Woche aus dem Donaukanal in Wien gerettet wurde, ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er befand sich seit Dienstag in einem Krisenzentrum der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), wie Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA sagte. Derzeit finde eine stationäre Gefährdungsabklärung statt, in der auch geklärt werden soll, wie es zu dem Vorfall gekommen war. Dies könne laut Pöschmann mehrere Wochen dauern.