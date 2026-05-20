Aus für Altkleidercontainer einstimmig im Wiener Landtag beschlossen

Im Wiener Landtag ist am Mittwoch das Aus für Altkleider-Sammelcontainer auf öffentlichem Grund beschlossen worden. Alle im Stadtparlament vertretenen Fraktionen stimmten der Novelle zu, der Beschluss erfolgte also einstimmig. Die Behälter dürfen ab 1. Jänner 2027 in Wien nicht mehr aufgestellt werden. Anlass für die Neuregelung ist die zunehmende Verschmutzung durch Textilien rund um die Sammelstellen. Auf privaten Flächen darf weiterhin gesammelt werden.

Die im öffentlichen Raum abgestellten Container werden immer wieder illegal geöffnet und brauchbare Stücke mitgenommen, der Rest landet oft daneben. Laut Stadt sind die Betreiber immer wieder aufgefordert worden, die Missstände zu beseitigen. Dies habe jedoch zu keinem Ergebnis geführt, heißt es.

Derzeit mehr als 2.000 Bewilligungen

Alleine im vergangenen März seien 1.257 Fälle von Verunreinigungen dokumentiert worden, teilte man mit. Aktuell sind in Wien 2.280 Altkleidersammelcontainer auf öffentlichem Grund - meist im Umfeld von Altstoffsammelinseln - bewilligt. Nun werden die Genehmigungen im kommenden Jahr nicht verlängert. Allerdings gibt es nach dem 1. Jänner eine zweimonatige Übergangsfrist. In dieser Zeit müssen die Behälter weggeräumt werden. Gesammelt werden darf allerdings nicht mehr.