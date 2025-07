Gleisbauarbeiten im Sommer: 71er, 18er und 26er ärgern die Leute

Dass diese Alternativen für die Bewohner nicht ausreichen, findet auch Anrainer Othmar Ceche. „An vier Stationen fährt über einen Monat gar nichts. Das ist nicht lustig für uns. Wenn man dort weiter hinten seinen Arbeitsplatz hat, wüsste ich nicht, wie man da hinkommen soll“, sagt der 60-Jährige, der seit mehr als 25 Jahren an der Simmeringer Hauptstraße wohnt. Er habe zumindest die U3-Station Zippererstraße in der Nähe.

Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gebe es einen Shuttlebus zwischen der U3-Station Schlachthausgasse und St. Marx. „Im Umfeld der Haltestellen Litfaßstraße, Molitorgasse und Hauffgasse gibt es innerhalb von 200 bis 550 Metern mehrere Anschlussmöglichkeiten an das Wiener Öffi-Netz“, so die Replik.

Kritik an den Auswirkungen der Gleisbauarbeiten kam auch von FPÖ und Grünen. Vor allem die längeren Fußwege seien für ältere Personen bzw. Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine erhebliche Belastung.

Ärger auch in Floridsdorf

Weiterhin für Ärger sorgen auch die Langsamfahrstrecken der Linie 26 auf der Donaufelder und der Schloßhofer Straße in Floridsdorf. Der grüne Klubobmann Heinz Berger hatte Ende Juni im KURIER kritisiert, dass der schlechte Zustand der Straßenbahngleise den Wiener Linien seit Jahren bekannt ist.

„Wir können die Aussagen von Heinz Berger so nicht bestätigen.“ Die Reaktion der Kommunikationszentrale der Wiener Linien ließ nicht lange auf sich warten. Man machte darauf aufmerksam, dass die rund 1.300 Meter lange Passage zwischen Hoß- und Franz-Jonas-Platz von Anfang August bis Ende des Jahres erneuert wird.

Dieser Hinweis wird von Anrainern und Fahrgästen in Floridsdorf nicht nur freudig kommentiert: „Jahre zu spät“, meint jemand am Hoßplatz staubtrocken. „Und was ist mit der Langsamfahrstrecke in der Donaufelder Straße?“ Fragt nicht nur Heinz Berger.