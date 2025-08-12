Atzgersdorf zwischen Sport und Stillstand

In Wien-Liesing, auf dem Gelände des ASKÖ-Sportzentrums Atzgersdorf, steht ein Kunstrasenplatz, der derzeit von Rugby- und Fußballvereinen genutzt wird. Ebenfalls in der Steinergasse 12 befindet sich ein leer stehendes und baufälliges Gebäude.

Seit mehreren Jahren gibt es Pläne, wie das Areal in ein modernes Sportzentrum rund um Rugby und Bouldern verwandelt werden könnte.

"Dem Verfall preisgegeben" Könnte, weil laut ÖVP das Projekt zum Stillstand gekommen ist. „Das Gebäude wird offensichtlich dem Verfall preisgegeben“, heißt es zum KURIER. Dabei sei ein Konzept für die Umgestaltung bereits vor vier Jahren von einer privaten Initiative vorgestellt worden. Seit Ende letzten Jahres liege zudem ein Angebot zur Übernahme und Weiterentwicklung vor. Gespräche diesbezüglich würden aber verschleppt und dadurch mögliche Investoren vergrämt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP Liesing ÖVP-Bezirksobmann Patrick Gasselich, ÖVP-Stadträtin Kasia Greco und Martin Novak (KLATZ) bei einer Besichtigung des Areals

Rechtsstreitigkeiten als Ursache Verantwortlich für das Areal ist der Verein ASKÖ/WAT Wien. Dieser begründet die Verzögerung auf KURIER-Nachfrage mit Rechtsstreitigkeiten. Langwierige juristische Auseinandersetzungen mit Anrainern und dem bisherigen Pächter hätten sowohl die Planung als auch die Umsetzung von konkreten Sanierungskonzepten bislang behindert, heißt es. „Es finden, nach erfolgter gerichtlicher Klärung, zurzeit Gespräche mit den zuständigen Stellen über die Revitalisierung des Gebäudes statt, um auch künftig eine der Sportwidmung der Liegenschaft entsprechende Lösung herbeizuführen“, sagt eine Sprecherin des Vereins. Das Anliegen der ASKÖ Wien bestehe darin, die Anlage auch in Zukunft für die sportliche Nutzung zu erhalten.

Gespräche ins Leere Die Interessensgemeinschaft KLATZ (Kletterzentrum Atzgersdorf) beklagt online, dass bisherige Gespräche ins Leere verlaufen seien. Seit mehreren Jahren tritt die Initiative dafür ein, das Gebäude in ein modernes Sportzentrum zu verwandeln. Gefordert wird zudem eine Verbesserung der Kabinen und Garderobensituation, damit sich Sportler nicht in Containern umziehen müssen. Mittels zweier Petitionen hat die Initiative versucht, sich Gehör zu verschaffen. Um eine Lösung möglichst zeitnah zu erzielen, seien laut ÖVP auch Bezirksvorstand und Stadtrat gefragt: „Die SPÖ in Form des Sportstadtrates Hacker und des Bezirksvorstehers muss Bewegung in das Thema bringen, damit die Blockadehaltung gelöst wird“, so ÖVP-Stadträtin Kasia Greco und ÖVP-Liesing-Parteiobmann Patrick Gasselich. Laut SPÖ ist man aber nicht untätig: „Das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, befindet sich im Eigentum des ASKÖ/WAT Wien. Die Stadt hat angeboten, es zu übernehmen“, heißt es auf Nachfrage im Büro von Stadtrat Peter Hacker. Die Gespräche dazu laufen.

Auch auf Bezirksebene weist man die Kritik zurück: „Der Bezirk hat in der Sache keinen Einfluss“, heißt es auf Nachfrage. „Es würde mich aber freuen, wenn die auf der Anlage befindlichen Gebäude in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden“, so Bezirkschef Gerald Bischof (SPÖ).