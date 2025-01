Arche Noah: So unterschiedlich schmecken Rettiche, Erdbeeren und Physalis

Um den Verbrauchern nahezubringen, wie sehr sich beispielsweise der Geschmack von einem Ostergruß-Rettich von dem eines runden Kohlschwarzen unterscheidet, startet am 23. Januar in Wien eine Verkostungsreihe. Details finden Sie auf der Homepage .

Vielfalt auf dem Teller schmecken

Ursula Taborsky von der Arche Noah erklärt: „Wir wollen den Menschen ermöglichen, diese Vielfalt auf dem Teller zu erleben.“ Am ersten Abend steht der Rettich im Mittelpunkt. „Dieses Wurzelgemüse gilt oft als verstaubt“, weiß Taborsky. Doch sie will mit diesem Vorurteil aufräumen: „Wir werden das Gemüse in seiner bunten Vielfalt erleben. Wenn wir es aufschneiden und roh essen, begegnen uns rosa, lila, rote, schwarze und weiße Wurzeln.“ Unsere Vorfahren kannten diese Vielfalt noch. „In den letzten hundert Jahren sind viele Sorten entweder verloren gegangen oder wurden verdrängt. Doch Experten schaffen es heute, wieder samenfeste Sorten zu züchten. Zusammen mit Landwirten züchten Arche Noah-Sortenentwickler samenfeste Sorten, die die landwirtschaftliche Sortenvielfalt wieder bereichern.“