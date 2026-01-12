Stromunfall in Wien: Zwei Arbeiter schwer verletzt
Zwei Männer wurden verletzt, als sie in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung arbeiteten. 49-Jähriger in kritischem Zustand.
Bei einem Stromunfall in Wien-Favoriten sind Montagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand.
Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien.
Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon. Die Männer dürften in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung gearbeitet haben.
