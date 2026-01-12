Stromunfall in Wien: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Bei einem Stromunfall in Wien-Favoriten sind Montagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand.

Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien.