Favoriten

Stromunfall in Wien: Zwei Arbeiter schwer verletzt

Ein Krankenwagen mit Blaulicht fährt schnell durch eine Stadt.
Zwei Männer wurden verletzt, als sie in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung arbeiteten. 49-Jähriger in kritischem Zustand.
12.01.26, 14:35

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem Stromunfall in Wien-Favoriten sind Montagvormittag zwei Arbeiter verletzt worden. Ein 49-Jähriger erlitt großflächige Verbrennungen und war in kritischem Zustand.

Der Mann wurde an Ort und Stelle stabilisiert und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung Wien.

Nach Stromschlag am Bahnhof Penzing: 21-Jähriger in stabilem Zustand

Der zweite Verletzte, ein 21-Jähriger, trug ebenfalls Verbrennungen davon. Die Männer dürften in der Absberggasse an einer Hochspannungsleitung gearbeitet haben.

In Stromkreis geraten: Mann kletterte in Wien-Donaustadt auf Zug

Mehr zum Thema

Favoriten Blaulicht
Agenturen, eh  | 

Kommentare