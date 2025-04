Ein 34-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert und in den Stromkreis der Oberleitung geraten.

Dabei wurde der slowakische Staatsbürger lebensgefährlich verletzt, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 3.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Stadlau. Der Mann schaffte es noch, sich von den Bahngleisen zu schleppen und um Hilfe zu rufen.