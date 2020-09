Arbeit, Bildung, Gesundheit und Wohnen: SPÖ präsentiert Plakate

Kampf gegen die Corona-Pandemie

Im Zentrum des Wahlkampfs steht der Kampf gegen die Corona-Pandemie. Es werde weiterhin für ein Gesundheitssystem mit genügend Akutbetten und Beatmungsgeräten gekämpft, sagte Novak.

Auch beim Thema Arbeitsmarkt bezog man sich auf die Corona-Krise. Es werde um jeden Arbeitsplatz gekämpft. Als Beispiele nannte Novak den Taxi- und den Gastrogutschein, die Homeoffice-Förderung und Stipendien für Künstler.

Am Tag des Schulstarts wurde auch mit einem von Ludwigs Wahlkampfzuckerln geworben - der Gratis-Ganztagesschule.

Das vierte Thema, auf das sich die SPÖ fokussiert, ist der Bereich Wohnen.

"Mehr als 60 Prozent der Wiener und Wienerinnen leben bereits im Gemeindebau oder im geförderten Wohnbau. Und weil es so viele Mieterinnen und Mieter im sozialen Wohnbau gibt, ist leistbares Wohnen in einer Millionenstadt möglich", dies soll auch in Zukunft gesichert sein, sagte Novak.