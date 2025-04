Anschlagspläne gegen israelische Botschaft: 18-Jähriger in U-Haft

Seit 11. April sitzt ein 18-Jähriger in der Justizanstalt (JA) Wien-Josefstadt in U-Haft.

Er soll im Namen der radikalislamischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) konkrete Anschlagspläne gegen die israelische Botschaft in Wien und das Islamische Zentrum Imam Ali in Wien-Floridsdorf gewälzt haben.

Sowohl das Innenministerium als auch der Rechtsvertreter des Burschen bestätigten der APA am Mittwochabend einen Bericht der Kronen Zeitung (Online-Ausgabe).