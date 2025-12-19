Anonymer Paketdienst diente als Drehscheibe für Drogenhandel

Ein in den vergangenen Jahren bereits mehrfach medial thematisierter anonymer Paketdienst soll laut Wiener Polizei vom Freitag als zentrale Drehscheibe für Drogenhandel in großem Stil gedient haben. Seit Jänner 2022 habe man immer wieder Sendungen des Dienstes abgefangen, bei denen große Mengen an Suchtmitteln verschickt worden waren. Seit Mitte November sitzen die 35-jährige Betreiberin und ihre Mutter in Untersuchungshaft, die Homepage des Service ist geschlossen. Die Beschuldigte betrieb laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger den Dienst seit Ende 2021. Demnach handelte es sich um ein kostenpflichtiges Versandservice, bei dem das anonyme Verschicken und Empfangen von Briefen und Paketen möglich war. Der Dienst sei gezielt mit Datenschutz und Anonymität beworben worden, durch die Verwendung von Pseudonymen habe man eine namentliche Zuordnung der Empfängerinnen und Empfänger verhindert.

Polizei: Service fast ausschließlich für kriminelle Zwecke Die Ermittlungen startete die Gruppe Frey von der Außenstelle Zentrum-Ost des Wiener Landeskriminalamtes in Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt unter der Ägide der Staatsanwaltschaft Wien. Dabei fanden die Kriminalisten laut Haßlinger heraus, dass die Dienstleistung fast ausschließlich für kriminelle Zwecke genutzt wurde. Rund 98 Prozent der Sendungen hätten das Verschicken illegaler Substanzen, überwiegend bestellt über das Darknet, betroffen. Von Jänner 2022 bis November 2025 zogen die Ermittler Sendungen mit mehr als 40 Kilo Cannabiskraut, rund vier Kilo Cannabisharz, knapp 1,9 Kilo Kokain, mehr als drei Kilogramm Amphetamin, über 900 Gramm Methamphetamin, mehr als 1,5 Kilo MDMA sowie mehr als 700 Stück Ecstasy-Tabletten aus dem Verkehr. Dazu seien zahlreiche Sicherstellungen von Stoffen, die unter das Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetz fallen, sowie von verschreibungspflichtigen Medikamenten und Falschgeld gekommen.