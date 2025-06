Amtsbekannter 16-Jährger verschickte Drohung mit Waffe: Festnahme

Am heutigen Mittwoch wurde die Wiener Polizei alarmiert, nachdem ein 16-jähriger russischer Staatsangehöriger, der bereits amtsbekannt ist, per Messengerdienst über eine Social-Media-Plattform das Foto einer mutmaßlichen Schusswaffe mit einer gefährlichen Drohung versandt hatte.

Sofort leiteten die Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing Erhebungen gegen den amtsbekannten Jugendlichen ein, die Staatsanwaltschaft Wien hatte unterdessen eine Festnahmeanordnung erlassen.

Die ersten Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst erfolglos. Aber offenbar aufgrund des Drucks der Beamten habe sich der 16-Jährige am späten Nachmittag in einer Polizeiinspektion im 23. Bezirk selbst gestellt, informierte die Polizei in einer Aussendung.