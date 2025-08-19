Großprojekt Alte WU: Ist der Abriss ausgemachte Sache?

Auf dem Gelände der Alten WU soll mit dem „Campus Althangrund“ der größte Uni-Campus des Landes entstehen. Gleichzeitig ist es das vermutlich größte Bildungsbau-Vorhaben der nächsten 20 Jahre, wenn nicht mehr. Auf 80.000 Quadratmetern sollen zwei Universitäten sowie zwei Bundesschulen Platz finden und rund 20.000 Menschen lernen, lehren und arbeiten. Für die Realisierung wurde von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) ein EU-weiter Wettbewerb ausgerufen.

Die Ausschreibung ging im August online – und lässt Kritiker der Initiative „Allianz Alte WU“ Schlimmes befürchten: einen großflächigen Abriss des Gebäudekomplexes statt einer umweltfreundlichen Sanierung. Denn so alt ist die Alte WU noch gar nicht. Realisierung bis 2032 In den 1970er-Jahren wurde das Universitätszentrum Althangrund auf einer Überplattung des Franz-Josefs-Bahnhofs errichtet. Die Wirtschaftsuniversität (WU) wurde 1982 fertiggestellt, zog 2013 jedoch auf den neuen Campus im Prater. Seither wird das Areal von unterschiedlichen Instituten intensiv zwischengenutzt. Bis 2032 soll nach Plänen des Bundes, der Stadt Wien, der ÖBB und der BIG „ein hochmoderner Bildungscampus“ daraus werden. Die Vorgabe der BIG für den Wettbewerb: der Erhalt von 40 Prozent der Bestandsstruktur.

Es ist absoluter Irrwitz, mit viel Geld ein Labor über einem Bahnhof bauen zu wollen. von Johannes Zeininger Architekt

Für die „Allianz Alte WU“ und den Architekten Johannes Zeininger ist das nicht genug. Es handle sich dabei lediglich um den Unterbau des Gebäudes: „Wir brauchen endlich einen Paradigmenwechsel im Umgang mit bestehenden Lebensräumen. Die BIG hat als größte Immobilienverwalterin des Staates die verdammte Pflicht dazu.“ Erdbeben und Zugunglücke Doch was spricht laut BIG gegen den Erhalt des Gebäudes? Niedrige Raumhöhen, schlechte natürliche Belichtung sowie mangelnde Erdbebensicherheit. Letzteres hat laut „Allianz“ Professor Peter Bauer von der Technischen Universität Wien entkräftet. Beim Bau sei miteingeplant worden, dass die Stützen den Aufprall eines entgleisten Zuges standhalten können. Ein „Totschlagargument“ sind für Zeininger die von der BIG ins Feld geführten schwingungsfreien Laborräume. „Es ist absoluter Irrwitz, mit viel Geld ein Labor über einem Bahnhof bauen zu wollen.“

Zeitplan für den "Campus Althangrund" Planungsphase Herbst 2026

erste Baugenehmigungen Herbst 2028

etappenweiser Baustart frühestens ab 2028

schrittweise Eröffnung Anfang der 2030er-Jahre

Fertigstellung 2032