Als Wien das Radfahren neu erfand

Die Beliebtheit des Rads nahm zu. Um 1900 gab es entlang des Rings sogar einen Zweiwege-Radweg. „Da war Wien eher vorne dabei – im Unterschied zu heute“, erklärt Stadthistoriker Sandor Békési vom Wien Museum.

Im frühen 20. Jahrhundert bekam das Rad von einer neuen Spielerei Konkurrenz: dem Automobil. Das Interesse an zwei Rädern ließ nach. „Erst in den 30er-Jahren gingen die Zahlen der Radfahrer wieder nach oben“, sagt Hachleitner. Es gab einen regelrechten Boom. Erfasste eine Zählstelle am Karlsplatz im Durchschnitt 1925 noch 315 Radler pro Tag, waren es 1937 bereits 8.083 (bei der Zählstelle Operngasse waren es 2019 3.492). 1934 wurde eine Nummerntafelpflicht eingeführt, 1936 gab es 200.000 Fahrräder in der Stadt.

Dass Wien dennoch nicht zu einer Fahrradmetropole wurde, hat laut Historikern vielfältige Ursachen. „Schon in der 1. Republik hat sich die Sozialdemokratie mit dem Thema schwer getan“, sagt Hachleitner. Zwar waren die Radler des „Arbeiter-Radfahrer-Bund Österreichs“ – dem heutigen Arbö – gerne bei Aufmärschen gesehen, doch „für die Alltagsmobilität hat das rote Wien das Radfahren nicht gefördert“, sagt Békési.

Lieber setzte die Stadt auf den Ausbau der Öffis. Und mit der Etablierung des Autos war die Motorisierung für die Sozialdemokratie auch ein Symbol für Fortschritt und die Gleichstellung der Arbeiter.