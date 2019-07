AK fordert Öffi-Ausbau: Wiener Linien interessiert, aber skeptisch

Die Wiener Arbeiterkammer (AK) hat zuletzt eine Studie veröffentlicht, wonach bei der Öffi-Anbindung in den Außenbezirken Nachholbedarf gibt. Dabei wurden in Summe Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro für die Verbesserungen gefordert. Wiener-Linien-Geschäftsführer Günter Steinbauer gab sich auf APA-Nachfrage am Rande eines Pressetermins am Mittwoch interessiert, aber skeptisch.