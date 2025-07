Äußere Mariahilferstraße: Ein Schritt näher zur neuen „Top-Einkaufsstraße“

Die „drei Perlen“

Denn die Straße habe durchaus ihre Vorzüge, betont Baurecht. Er spricht von den „drei Perlen“, die „hell strahlen“: Mit der ersten „Perle“ meint er den Bereich rund um den Westbahnhof. Der sei bereits belebt. Nun gelte es, die Menschen weiter stadtauswärts zu locken.

„Perle zwei“ sei demnach der nun neu eröffnete Abschnitt. „Ein Bereich, wo die alte Welt auf die neue Welt trifft“, so Sima. Der Schwendermarkt gilt als „dritte Perle“. Dieser habe bereits eine komplette Typveränderung hinter sich, beschreibt Baurecht: „Alle Stände sind besetzt. Es ist immer was los, vor allem am Wochenende.“ Der neu gestaltete Abschnitt der äußeren Mariahilfer Straße erinnert ein wenig an eine kleine Allee: Es ist grüner und schattiger, es gibt Bänke und die Rad- und Gehwege sind deutlich großzügiger als zuvor. Gleichzeitig trüben aber leer stehende oder schwach besuchte Geschäfte die Freude.