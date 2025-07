Wo sich kleine Geschäfte in Wien einen Konzern als Nachbarn wünschen

Schön, aber leer

Und tatsächlich, während der Ikea beim Gürtel noch zahlreiche Kunden anlockt, sieht es ein paar Gassen weiter stadtauswärts schon anders aus. Neben Herrn Esers Juweliergeschäft reiht sich Kleingeschäft an Kleingeschäft: Handyshops, kleine Supermärkte, ein Brautmodenladen sowie Schnitzel- und Kebabbuden. Je weiter weg vom Westbahnhof, desto mehr solcher Geschäfte. Sie alle eint: Die Kaufleute sitzen hinter der Budel oder kehren den Boden – und warten auf Kundschaft.

Einer von ihnen ist Herr Mirac, ein Schuhverkäufer. Er sitzt rauchend auf einem Sessel im Eingang seines kleinen Geschäfts. Die Sonne scheint, die Stimmung des 60-Jährigen ist aber nicht so heiter. Wo sich hinter ihm Hunderte Schuhe im Regal türmen, sieht man keinen einzigen Kunden. An diesem Vormittag hat Herr Mirac erst ein Paar Schuhe verkauft. „Um 10 Euro, aber der Einkaufspreis war 7 Euro.“ So könne er kaum Strom, Miete und Gas bezahlen. „Die äußere Mariahilfer Straße ist tot“, meint er trocken. „Warum solltest du herkommen? Hier gibt es nix.“