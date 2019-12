Ärztemangel: Wien investiert 22 Millionen Euro mehr

Nun fließen zusätzliche 22 Millionen Euro in den niedergelassenen Bereich. "Wir wollen 16 zusätzliche medizinische Zentren, wir brauchen mehr Kinderzentren", sagt Hacker. Im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin gebe es ein Versorgungsproblem.

Größtes Problem sei nach wie vor ein spezielles in Sachen Ärztemangel: Zwar gebe es "so viele Ärzte wie niemal zuvor in der zweiten Republik", allerdings seien von den 46.000 Ärzten in Wien knapp 10.000 als Wahlärzte im Einsatz. Bei den Fachärzten sei dieses Missverhältnis am stärksten.

Immer wieder kommt es zu Problemen mit zu hohen Mieten für Arztpraxen: Die Stadt will das Eröffnen von Arztpraxen erleichtern, allerdings erwarte Hacker auch von der Ärztekammer, "mehr in die Gründungsförderung" zu investieren. Da müsse die Kammer offensiver agieren.