Älteste Wienerin wird 110: "Er da oben hat mich vergessen"

Seit 18 Jahren wohnt sie nun schon in den „ Häusern zum Leben “ der Stadt Wien. Zuerst bewohnte sie ein eigenes Appartement im Haus Wienerberg. 2016 kam sie nach einer schweren Operation in einem Zimmer im Haus Laaerberg unter.

Auf die Frage, was Emma Wenda so ein langes Leben bescherte, antwortete sie einmal: „Wir hatten im Krieg so wenig zu essen und das Leben war trostlos und hart in dieser Zeit, das hat den Körper abgehärtet.“

Ihren Ehemann, Josef Wenda, überlebt sie schon 56 Jahre, auch ihr Sohn ist bereits verstorben. Vor zehn Jahren, an Frau Wendas 100. Geburtstag, merkte sie bei ihrer Geburtstagsfeier an: „Jetzt muss hoffentlich bald ein Ende sein mit mir. Er da oben hat mich vergessen.“