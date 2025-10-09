Abriss

Mysteriöseste Baustelle Wiens feiert das Bagger-Comeback

Am Ende kommt der orange Bagger: In der Boltzmanngasse wird nach einer geheimnisvollen Pause fertig abgerissen.
Projekt bei der US-Botschaft in der Boltzmanngasse sorgte im Sommer für Räselraten. Nach einem halbem Jahr Stillstand werden nun die Abbrucharbeiten vollendet.
Von Christian Mayr
09.10.25, 06:00
Die zweifelsohne mysteriöseste Baustelle Wiens kommt nun wieder in die Gänge: Mehr als ein halbes Jahr lang ruhte der Abriss eines Gebäudes in der Boltzmanngasse schräg vis-à-vis der US-Botschaft, nachdem die Baumaschinen im Frühjahr von einem Tag auf den anderen abgezogen waren. Zurück blieb ein mittendurch aufgeschlitztes Haus, das Assoziationen an eine Erdbeben- oder Kriegsruine weckte – und das mitten am Alsergrund.

Großes Geheimnis: Warum mitten im 9. Bezirk ein "Erdbebenhaus" steht

Das Mysterium um das Objekt auf dem Areal des Priesterseminars verstärkte sich, als der KURIER im August erstmals berichtete: Denn niemand konnte (oder wollte) einen Grund nennen, warum diese „halbe Tat auf halbem Wege“ stecken geblieben war. Die Baupolizei sprach kryptisch von „zivilrechtlichen Problemen“.

Geheimnisvoller Halb-Abriss in Wien soll bald finalisiert werden

Schließlich erklärten Vertreter des Priesterseminars im September, dass ein Ex-Pächter das Haus abzutragen hätte, es dabei aber aufgrund des Gefälles Schwierigkeiten gegeben hätte. Für den sicheren Ablauf des Rest-Abrisses ist seit Dienstag die „L&R GmbH“ aus Niederösterreich zuständig. Der Spuk sollte also bald vorbei sein.

