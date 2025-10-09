Mysteriöseste Baustelle Wiens feiert das Bagger-Comeback

Die zweifelsohne mysteriöseste Baustelle Wiens kommt nun wieder in die Gänge: Mehr als ein halbes Jahr lang ruhte der Abriss eines Gebäudes in der Boltzmanngasse schräg vis-à-vis der US-Botschaft, nachdem die Baumaschinen im Frühjahr von einem Tag auf den anderen abgezogen waren. Zurück blieb ein mittendurch aufgeschlitztes Haus, das Assoziationen an eine Erdbeben- oder Kriegsruine weckte – und das mitten am Alsergrund.

Das Mysterium um das Objekt auf dem Areal des Priesterseminars verstärkte sich, als der KURIER im August erstmals berichtete: Denn niemand konnte (oder wollte) einen Grund nennen, warum diese „halbe Tat auf halbem Wege“ stecken geblieben war. Die Baupolizei sprach kryptisch von „zivilrechtlichen Problemen“.