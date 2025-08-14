Sperrlinie missachtet: Lkw touchierte Pkw auf der A23

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der A23 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Lkw-Lenker (Staatsangehörigkeit: Serbien) nach ersten Erhebungen vom zweiten auf den rechten Fahrstreifen wechselte, dabei eine Sperrlinie missachtete und das Heck eines Pkw touchierte.

Das Fahrzeug der 39-jährigen Lenkerin geriet ins Schleudern, kollidierte mit der Betonleitwand und wurde mehrere Meter vom Lkw mitgeschoben. Die Pkw-Lenkerin wurde leicht verletzt, von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der stark beschädigte Pkw wurde von der Berufsfeuerwehr Wien vom Unfallort gebracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien.