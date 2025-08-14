38-Jähriger verkaufte in Wien Drogen auf offener Straße: Festnahme

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am Mittwochabend einen 38-jährigen algerischen Staatsangehörigen dabei, wie er auf der Quellenstraße Suchtmittel an zwei Personen verkaufte.

Der mutmaßliche Dealer wurde daraufhin festgenommen, die beiden Käufer wurden angezeigt. Bei der Personsdurchsuchung des 38-Jährigen stellten die Polizisten Kokain sowie Bargeld sicher.

Weitere Funde in Wohnung

Im Anschluss führte eine Hausdurchsuchung in der Wohnung des Beschuldigten ebenfalls im Bezirk Favoriten zu weiteren Funden: Insgesamt wurden 94,4 Gramm Kokain, 10,9 Gramm Cannabisharz sowie Bargeld in der Höhe von 28.355 Euro sichergestellt.

Der 38-Jährige wurde nach seiner Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.