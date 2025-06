91-Jährige in Wiener Kleingarten erstickt: Lebenslange Haft

Ein massiv vorbestrafter Slowake, der in der Nacht auf den 4. September 2024 eine 91-Jährige in ihrem Gartenhäuschen in Floridsdorf überfallen und vorsätzlich getötet hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er aufgrund der von ihm ausgehenden Gefährlichkeit nach § 21 Absatz 2 StGB in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

"Ich hab' verstanden. Ich hab' eine lebenslange Strafe bekommen und möchte sie hier (in Österreich, Anm.) absitzen", akzeptierte der Mann die Höchststrafe. Er hatte sich vor einem Schwurgericht umfassend geständig verantwortet, detailliert geschildert, wie er gegen Mitternacht die Tür des Gartenhäuschens angebrannt und mit einer Rohrzange aufgebrochen hatte: "Dann bin ich reingegangen und habe sie umgebracht und vergewaltigt." "Angesichts der grauenhaften Taten ist es schwer, Worte zu finden. Er kann sich nicht erklären, was in dieser Nacht in ihn gefahren ist", bemerkte seine Verteidigerin Ina-Christin Stiglitz.