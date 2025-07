88 neue Grünpfeile lassen Radfahrer auch bei Rot über die Ampel fahren

Positive Erfahrungen

Was er auch weiß: Mit den künftig 736 Grünpfeilen in ganz Wien, den den Radverkehr an 475 Ampeln beschleunigen, habe man "durchgängig positive Erfahrungen" gemacht.

Diese Ampelregelungen tragen dazu bei, den Modal Split, also den Anteil der Radfahrer am Verkehr, stetig zu steigern. In Wien liegt dieser Anteil derzeit bei elf Prozent, 2019 lag er noch bei sieben Prozent. Dass der Radverkehr mehr wird, ist auch an den Zählstellen der Stadt Wien, 17 an der Zahl, abzulesen. 2024 wurden dort 11,4 Millionen Radfahrende gezählt, 500.000 mehr als noch ein Jahr davor, freut sich SPÖ-Verkehrsstadträtin Ulli Sima.