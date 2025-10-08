82-Jähriger mit Axt: WEGA-Einsatz am Bahnhof Hütteldorf
Am Dienstagabend kam es am Bahnhof Hütteldorf zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein 82-jähriger österreichischer Staatsbürger soll zwei Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren mit einer Axt bedroht haben. Laut Polizei soll sich der Verdächtige darüber geärgert haben, wie die beiden Frauen ihre Fahrzeuge abgestellt hatten.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden gegen 20.30 Uhr zum Tatort gerufen, doch der mutmaßliche Täter war bei ihrem Eintreffen bereits geflüchtet.
WEGA-Einsatz in Hietzing
Durch Ermittlungen konnte die Polizei die Wohnadresse des Tatverdächtigen im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing ausfindig machen. Spezialkräfte der WEGA wurden hinzugezogen und forderten den Mann auf, seine Wohnungstür zu öffnen. Als der 82-Jährige das tat, soll er die Axt bedrohlich über seinen Kopf gehalten haben. Die Beamten überwältigten ihn und nahmen ihn fest.
Psychischer Ausnahmezustand
Nach der Festnahme wurde bei dem Verdächtigen ein psychischer Ausnahmezustand festgestellt. Aufgrund seines Zustandes wurde der 82-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.
Kommentare