82-Jähriger mit Axt: WEGA-Einsatz am Bahnhof Hütteldorf

Am Dienstagabend kam es am Bahnhof Hütteldorf zu einem bedrohlichen Vorfall. Ein 82-jähriger österreichischer Staatsbürger soll zwei Frauen im Alter von 29 und 31 Jahren mit einer Axt bedroht haben. Laut Polizei soll sich der Verdächtige darüber geärgert haben, wie die beiden Frauen ihre Fahrzeuge abgestellt hatten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden gegen 20.30 Uhr zum Tatort gerufen, doch der mutmaßliche Täter war bei ihrem Eintreffen bereits geflüchtet.