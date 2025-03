72-Jähriger bei Raubversuch in Wien verletzt: Verdächtiger in Frankreich festgenommen

Ein 72-Jähriger war vergangenen Mai mit seiner Ehefrau auf Urlaub in Wien , als er Opfer eines versuchten schweren Raubes wurde. Das Ehepaar war gerade in der Innenstadt spazieren, als ein unbekannter Mann versuchte, dem 72-Jährigen seine Luxusarmbanduhr vom Handgelenk zu reißen.

Als dies nicht gelang, kam ein zweiter unbekannter Täter hinzu und attackierte das Opfer, berichtet die Polizei . Aber auch gemeinsam gelang es den Tatverdächtigen nicht, die Uhr an sich zu nehmen, weshalb sie flüchteten.

Der 32-Jährige konnte anschließend aufgrund eines durch die Staatsanwaltschaft Wien angeordneten EU-Haftbefehls in Frankreich festgenommen werden. Vergangenen Mittwoch konnte der Mann nach Wien überstellt und den Beamten des Landeskriminalamtes Wien übergeben werden. Der Tatverdächtige zeigte sich in seiner Einvernahme geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht, berichtet die Polizei. Weitere Ermittlungen sind im Gange.