Wien

70. Song Contest - Wiener Hotels "nicht ausgebucht"

Auslastung während der ESC-Woche liegt derzeit nur bei rund 70 Prozent.
01.05.2026, 12:01

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Vor dem Song Contest: Die Wiener Hotels sind nicht ausgebucht.

Die Host City des Eurovision Song Contest hat noch Gästekapazitäten: Laut WienTourismus ist die Auslastung während der ESC-Woche (10. bis 16. Mai) zuletzt auf rund 70 Prozent gestiegen. "Gleichzeitig gilt: Wien ist nicht ausgebucht", gab Geschäftsführer Norbert Kettner am Freitag bekannt. Auch für kurzfristige Buchungen gebe es genügend Kapazitäten. Den Angaben zufolge verfügt Wien über 42.000 Zimmer in 450 Hotels aller Kategorien.

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