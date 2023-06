63-jährigen Wiener gefoltert: Sieben Jahre Haft für Hauptangeklagten

Im Anschluss wollte man den Mann dazu bringen, Katzenfutter zu essen, ehe er gezwungen wurde sich auszuziehen. Im Anschluss soll ihn der Sohn seiner Lebensgefährtin auf eine Art und Weise misshandelt haben, die nach übereinstimmender Ansicht der Staatsanwaltschaft und des Schöffensenats den Tatbestand der Vergewaltigung erfüllt hat. Die gesetzten Tathandlungen bewirkten schwerste Verletzungen.

"Ich war es jedenfalls nicht“

Die Angeklagten stellten die Vorwürfe in Abrede. Sie hätten sich zum Zeitpunkt der inkriminierten Vorgänge gar nicht mehr am Tatort - die Wohnung der Mutter des 43-Jährigen - befunden. „Vielleicht hat das meine Mutter gemacht. Ich war es jedenfalls nicht“, gab der 43-Jährige zu Protokoll. Er habe sich mit dem 63-Jährigen „immer sehr gut verstanden. Wir haben miteinander Spaß gehabt. Wir haben ihn immer vor meiner Mutter geschützt.“ Dem pflichtete die mitangeklagte Freundin des 43-Jährigen bei: „Wie ich gemerkt hab', wie die Frau (gemeint: die Mutter ihres Partners, Anm.) drauf ist, hab ich ihn immer beschützt. Die haut aus.“ Das Ganze sei von der Mutter „geplant“ worden, behauptete die 40-Jährige: „Sie will mich im Gefängnis sehen, sie will mich leiden sehen.“

