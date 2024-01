61-jährige Frau mit schweren Kopfverletzungen: Sohn festgenommen

Polizisten der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße haben in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt einen amtsbekannten 24-jährigen österreichischen Staatsbürger festgenommen.

Der Mann steht im dringenden Verdacht, seiner 61-jährigen Mutter massive Verletzungen im Kopfbereich zugefügt zu haben.

Notfallmedizinisch versorgt

Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Nacht in der Wohnung der Frau. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.