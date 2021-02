60-Jähriger schüchterte Jugendliche mit Pistole ein

Wild-West-Szenen spielten sich Freitagnachmittag in einem Wohnhaus in der Gudrunstraße in Wien-Favoriten ab. Zwei Jugendliche im Alter von 13 und 18 Jahren hatten den Polizei-Notruf gewählt, weil an Mann mit einer Faustfeuerwaffe in der Hand an ihre Wohnungstüre geklopft hatte. Die beiden Opfer verriegelten in Panik sofort die Türe und warteten das Eintreffen der Einsatzkräfte ab.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten, der Sondereinheit WEGA sowie der Einsatzeinheit Wien konnten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus wahrnehmen und widerstandslos festnehmen. Es handelte sich um einen 60-jährigen österreichischen Staatsbürger. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes entdeckte die Polizei die Schreckschusspistole. Der Tatverdächtige zeigte sich im Zuge der Sachverhaltsklärung vor Ort geständig, konnte allerdings aufgrund einer massiven Alkoholisierung zunächst nicht einvernommen werden. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt.