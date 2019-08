Wien: 20-Jähriger bedrohte Mutter mit Schreckschusspistole

Wüste Szenen spielten sich Dienstagmittag in der Karolinengasse in Wien-Penzing ab. Ein 20-jähriger Mann geriet mit seiner Mutter in Streit und forderte die Herausgabe des Wohnungsschlüssels. Als die Frau ihm diesen nicht geben wollte, zog der Beschuldigte eine Schreckschusspistole und drohte ihr damit, sie umzubringen.

Die Mutter konnte in einen Nebenraum flüchten und verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen vor der Wohnung fest und stellten Tatwaffe und Munition sicher. Außerdem fanden die Beamten Cannabis, das dem Mann gehört haben soll.

Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte nach der Einvernahme durch die Polizei eine Anzeige auf freiem Fuß.