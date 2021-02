54-Jähriger drohte Nachbarn in Wien-Floridsdorf: "I erschiaß di"

Die Hintergründe des Streits waren im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig rekonstruierbar, wahrscheinlich dürfte es um Lärmerregung gegangen sein. Jedenfalls hat am Samstagabend in einem Wohnhaus in der Kürschnergasse in Wien-Floridsdorf ein 54-Jähriger seinem 37-jährigen Nachbarn mit dem Umbringen gedroht: "I derschiaß di", meinte er gegen 21 Uhr. Der Nachbar holte die Polizei.

Beamte des Floridsdorfer Stadtpolizeikommandos und der WEGA klopften an die Tür des Verdächtigen, der Mann öffnete. In der Wohnung fanden die Uniformierten keine Schusswaffe. Der 54-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung festgenommen und nach einer Einvernahme auf freiem Fuß angezeigt. Der Mann hatte 0,27 Promille Alkohol im Blut.

