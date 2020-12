5.127 Kerzen brannten für Corona-Verstorbene in Österreich

5.127 Menschen sind in Österreich bis Freitagfrüh an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Genauso viele Kerzen brannten am Nachmittag am Wiener Stephansplatz. "Hinter jeder Zahl steht immer ein Mensch", hieß es seitens der im Frühjahr von der Caritas ins Leben gerufenen Initiative füreinand.