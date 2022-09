45-Jähriger kam nach Streit vor Jugendzentrum mit Messer zurück

Gleichsam als selbsternannter Rächer soll sich ein 45-Jähriger am Donnerstag verhalten haben. Am späten Nachmittag war es zwischen dem Mann und einigen Jugendlichen vor einem Jugendzentrum in der Donaustadt zu einem Streit und zu Beschimpfungen gekommen. Der Mann habe danach den Ort der Auseinandersetzung mit dem Fahrrad verlassen. Nicht allerdings, um den Streit auf sich beruhen zu lassen - im Gegenteil. Er soll kurze Zeit darauf zurückgekommen sein - und zwar mit einem Messer bewaffnet. Damit soll er die Jugendlichen bedroht haben.

Nachdem sich ein Angestellter des Jugendzentrums schützend vor die Jugendliche gestellt und den Streit beendet haben soll, ließ der Tatverdächtige ab und entfernte sich erneut. Alarmierte Polizisten konnten den 45-Jährigen kurze Zeit später in einem nahegelegenen Lokal festnehmen. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Butterflymesser, konnte sichergestellt werden. Ein durchgeführter Alkovortest ergab einen Messwert von 0,94 Promille.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: