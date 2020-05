39-Jähriger ging einbrechen, weil er bei Eltern ausziehen wollte

Ein Zeuge beobachtete Donnerstagvormittag, wie ein Mann in der Zanaschkagasse in Wien-Meidling versuchte, die Balkontür einer Wohnung aufzubrechen. Er verständigte die Polizei. Doch ehe die Beamten eintrafen, flüchtete der Einbrecher in einen nahe gelegenen Grünstreifen und versteckte sich in einem Gebüsch.

Das Versteckspiel dauerte allerdings nicht lange. Denn auch weitere Zeugen waren auf den Mann aufmerksam geworden und lieferten der Polizei den Hinweis auf die Fluchtrichtung. Nach kurzer Suche stellten die Beamten den Verdächtigen - einen 39-jährigen Österreicher. Er zeigte sich geständig und wurde festgenommen.

Sein Motiv: Er wohnte noch immer bei den Eltern und wollte sich Geld beschaffen, um endlich in eine eigene Wohnung ziehen zu können.