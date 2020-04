Serieneinbrecher nach 22 Taten in Wien festgenommen

Die Polizei wurde am Donnerstag bei einer Schwerpunktkontrolle in Rudolfsheim-Fünfhaus auf eine verdächtige Person aufmerksam. Der 49-Jährige wurde observiert und tatsächlich bei einem Einbruchsversuch in er Linzer Straße ertappt und festgenommen.

Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Kosovaren um einen flüchtigen Strafgefangenen des Landesgerichts Innsbruck handelt. Das Wiener Landeskriminalamt konnte dem Verdächtigen bisher 22 mutmaßliche Einbrüche nachweisen. Der Schaden, den der 49-Jährige angerichtet haben soll, dürfte mehr als 10.000 Euro betragen. Die Ermittlungen sind laut Polizei noch nicht abgeschlossen.