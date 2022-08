33-Jähriger wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht: Festnahme

Beamte beobachteten einen 33-Jährigen am Sonntagabend, als er in Wien-Simmering in ein Auto einstieg. Sie hielten ihn an und führten eine Fahrzeugkontrolle durch.

Gegen den 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen besteht laut Polizei ein europäischer Haftbefehl aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt in Polen. Er wurde festgenommen.

