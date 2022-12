31-jähriger Verdächtiger nach zwei Raubüberfällen in Haft

Wie berichtet kam es am 09. November in Meidling und am 17. November in Margareten zu Raubüberfällen auf ein Drogeriegeschäft und eine Post-Filiale. In beiden Fällen soll der Tatverdächtige einen waffenähnlichen Gegenstand für die Tatbegehung verwendet haben. In der Drogeriemarkt raubte der Mann Bargeld, in der Postfiliale das Mobiltelefon einer Angestellten. Verletzt wurde beide Male niemand.

Mittlerweile konnten Beamte des Landeskriminalamtes Wien ermitteln, dass ein 31-jährige Österreicher für beide Raubüberfalle verantwortlich sein soll. Er zeigte sich geständig und begründete die Taten mit seinem Drogenkonsum. Der Mann befindet sich mittlerweile in Haft.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: