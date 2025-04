30-Jährige attackierte ihr Unbekannten am Wiener Hauptbahnhof

Eine 30-Jährige hat am späten Freitagnachmittag am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten einen ihr unbekannten Mann mit einem Messer attackiert und ihm das Gesicht zerkratzt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt war die Salzburgerin mit ihrer Mutter einkaufen. Zeugen berichteten, dass die 30-Jährige einen Passanten anrempelte und einen Streit provozierte. Sie beschimpfte und bespuckte den Mann, bevor sie ein Messer aus ihrem Stiefel zog und schrie, sie werde den Kontrahenten umbringen.

Security-Personal des Bahnhofs trennte die Widersacher und nahm der Frau das Messer ab. Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten nahmen die 30-Jährige fest, das Messer wurde konfisziert. Der 55-Jährige wurde in ein Spital gebracht. Die Aggressorin und ihre Mutter widersprachen den Zeugenaussagen und stellten den Mann als Angreifer dar. Das Messer habe sich darüber hinaus in einer Scheide befunden.