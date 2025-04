Zwei junge Männer in Wiener City überfallen und zusammengeschlagen

Zwei junge Männer, 17 und 19 Jahre alt, sind in der Nacht auf Samstag eigenen Angaben zufolge in der Wiener Innenstadt von einer Gruppe Räuber überfallen und zusammengeschlagen worden. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt spielte sich die Tat um Mitternacht in der Rotenturmstraße ab. Die beiden Opfer gaben bei der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage an, zehn Jugendliche in ihrem Alter hätten sie umringt und auf sie eingeschlagen.