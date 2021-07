Es geht los: In Wien ist heute das 30. Donauinselfest gestartet. Offiziell eröffnet wurde das Open-Air-Festival, das heuer sein 30. Jubiläum feiert, um 18.00 Uhr mit einer Videobotschaft von Bürgermeister Michael Häupl ( SPÖ). Bis einschließlich Sonntag werden mehr als 2000 Künstler auf elf Bühnen auftreten.

Neben Musik werden auf dem 4,5 Kilometer langen Gelände zwischen Nord- und Reichsbrücke auch Kabarett, Kinderunterhaltung und Sportprogramm geboten. So werden die Wintersportstars Marcel Hirscher und Gregor Schlierenzauer auf der Insel unterwegs sein. Das Fest wird von der Wiener SPÖ veranstaltet und kostet vier Mio. Euro. Im Vorjahr kamen insgesamt rund drei Mio. Besucher. Die U-Bahnlinien U1 und U6 werden bis in die Nacht in dichteren Intervallen fahren.

Rechtzeitig zum Fest wurde auch das Badeverbot an der Neuen Donau - das nach dem Hochwasser verhängt wurde - wieder aufgehoben. Wasserproben haben ergeben, dass keine hygienische Beeinträchtigung mehr besteht. Das teilte die zuständige Magistratsabteilung 45 mit.